В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз
Столкновение произошло на 1 километре автодороги Казань-Оренбург
Фото: соцсети
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В четверг, 3 октября, на 1 километре автодороги Казань-Оренбург столкнулись микроавтобус «Тайота» и грузовик «ГАЗ». По предварительным данным, иномарка нарушила ПДД, совершая разворот, что и стало причиной аварии.
В результате ДТП грузовик опрокинулся набок. Находившийся в нем навоз оказался на дороге, сообщил «Комсомолке» собственный источник. Водитель микроавтобуса же был госпитализирован с сотрясением головного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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