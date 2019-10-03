В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-03T15:43:42+03:00

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В четверг, 3 октября, на 1 километре автодороги Казань-Оренбург столкнулись микроавтобус «Тайота» и грузовик «ГАЗ». По предварительным данным, иномарка нарушила ПДД, совершая разворот, что и стало причиной аварии.

В результате ДТП грузовик опрокинулся набок. Находившийся в нем навоз оказался на дороге, сообщил «Комсомолке» собственный источник. Водитель микроавтобуса же был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU