Осенью и зимой в казанских автобусах станет теплее

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-03T18:03:38+03:00

76% казанских автобусов уже готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Казани завершается подготовка общественного транспорта к осенне-зимнему периоду. Среди прочего, в этом году на 170 автобусах установили допустройства обогрева, которые позволят поддерживать в салоне нормальный температурный режим, зимой составляющий примерно 12-14 градусов тепла.

Также во время подготовки к зиме на 37 автобусах, работающих на газомоторном топливе, заменили штатные алюминиевые радиаторы на медно-латунные. У них выше теплоотдача.

В Казани каждый день на маршруты выходят 787 автобусов, из них на сегодня 597 автобусов (76%) уже прошли проверку и готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU