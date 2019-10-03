Осенью и зимой в казанских автобусах станет теплее
В Казани завершается подготовка общественного транспорта к осенне-зимнему периоду. Среди прочего, в этом году на 170 автобусах установили допустройства обогрева, которые позволят поддерживать в салоне нормальный температурный режим, зимой составляющий примерно 12-14 градусов тепла.
Также во время подготовки к зиме на 37 автобусах, работающих на газомоторном топливе, заменили штатные алюминиевые радиаторы на медно-латунные. У них выше теплоотдача.
В Казани каждый день на маршруты выходят 787 автобусов, из них на сегодня 597 автобусов (76%) уже прошли проверку и готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU