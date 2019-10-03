"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-03T15:00:56+03:00

Помочь собакам и кошкам можно будет 6 октября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

6 октября в Казани пройдет благотворительная акция, направленная на помощь бездомным животным. Все желающие могут поддержать приют, где живут кошки и собаки, и помочь зоозащитникам.

Зоозащитники благотворительного фонда «Помоги дворняге» будут принимать сухие корма, пеленки, крупы, одеяла, ковры, моющие средства, резиновые и хозяйственные перчатки, а также теплую одежду для волонтеров фонда.

Акция будет проходить с 13.00 до 15.00 на парковках торговых центров по адресам: улица Вахитова, 4, проспект Победы, 141 и проспект Ямашева, 46/33.

ИСТОЧНИК KP.RU