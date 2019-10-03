"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным
Акции состоятся 6 октября в трех точках столицы Татарстана
Помочь собакам и кошкам можно будет 6 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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6 октября в Казани пройдет благотворительная акция, направленная на помощь бездомным животным. Все желающие могут поддержать приют, где живут кошки и собаки, и помочь зоозащитникам.
Зоозащитники благотворительного фонда «Помоги дворняге» будут принимать сухие корма, пеленки, крупы, одеяла, ковры, моющие средства, резиновые и хозяйственные перчатки, а также теплую одежду для волонтеров фонда.
Акция будет проходить с 13.00 до 15.00 на парковках торговых центров по адресам: улица Вахитова, 4, проспект Победы, 141 и проспект Ямашева, 46/33.
ИСТОЧНИК KP.RU