«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького
Жители Казани заметили и сняли на видео таксиста, который спокойно ехал по пешеходной аллее в парке Горького. Судя по кадрам, время было уже позднее и людей на пути автомобиля не было. Кроме того, иномарка по пути следования мигает аварийными огнями. Однако горожане все равно остались недовольны такой картиной.
- В парке Горького замечен очередной любитель езды по тротуарам. Штрафы маленькие или клиент настолько щедрый был? – интересуется автор поста с видео в соцсетях.
Впрочем, некоторые казанцы не удивились, увидев такое в интернете.
- Так это же такси с шашкой. Им, как и красным автобусам, везде разрешено ездить. Хоть по детской площадке.
- У него в деревне все так ездят, наверное.
Как автомобиль оказался в парке, еще предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU