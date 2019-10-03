«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-03T17:03:01+03:00

Время было уже позднее и людей на пути автомобиля не было, но горожане все равно остались недовольны такой картиной [видео]

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Жители Казани заметили и сняли на видео таксиста, который спокойно ехал по пешеходной аллее в парке Горького. Судя по кадрам, время было уже позднее и людей на пути автомобиля не было. Кроме того, иномарка по пути следования мигает аварийными огнями. Однако горожане все равно остались недовольны такой картиной.

- В парке Горького замечен очередной любитель езды по тротуарам. Штрафы маленькие или клиент настолько щедрый был? – интересуется автор поста с видео в соцсетях.

Впрочем, некоторые казанцы не удивились, увидев такое в интернете.

- Так это же такси с шашкой. Им, как и красным автобусам, везде разрешено ездить. Хоть по детской площадке.

- У него в деревне все так ездят, наверное.

Как автомобиль оказался в парке, еще предстоит выяснить.

novosti_116 В Казани таксист гонял по тротуару в парке

ИСТОЧНИК KP.RU