2019-10-03T17:51:51+03:00
Общество

С 18 октября перестанут курсировать поезда из Казани в Йошкар-Олу и обратно

Отменят также поезда из столицы Марий Эл в Табашино и обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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С 18 октября пригородные поезда Марий Эл перейдут на зимний график движенияС 18 октября пригородные поезда Марий Эл перейдут на зимний график движенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 18 октября пригородные поезда Марий Эл перейдут на зимний график движения. В связи с этим, перестанет курсировать ряд маршрутов, предупреждает Минтранс республики.

Так, по пятницам, субботам и воскресеньям отменят поезда № 6383 Казань – Йошкар-Ола и № 6453 Йошкар-Ола – Табашино. А по субботам, воскресеньям и понедельникам - поезда № 6452 Табашино – Йошкар-Ола и № 6382 Йошкар-Ола – Казань.

В ведомстве также отмечают сокращение маршрута поезда № 6481 Бирюли – Волжск. С 18 октября он будет ходить до станции Краснозаринск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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