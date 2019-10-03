С 18 октября перестанут курсировать поезда из Казани в Йошкар-Олу и обратно

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-03T17:51:51+03:00

С 18 октября пригородные поезда Марий Эл перейдут на зимний график движения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отменят также поезда из столицы Марий Эл в Табашино и обратно

Изменить размер текста: A A

С 18 октября пригородные поезда Марий Эл перейдут на зимний график движения. В связи с этим, перестанет курсировать ряд маршрутов, предупреждает Минтранс республики.

Так, по пятницам, субботам и воскресеньям отменят поезда № 6383 Казань – Йошкар-Ола и № 6453 Йошкар-Ола – Табашино. А по субботам, воскресеньям и понедельникам - поезда № 6452 Табашино – Йошкар-Ола и № 6382 Йошкар-Ола – Казань.

В ведомстве также отмечают сокращение маршрута поезда № 6481 Бирюли – Волжск. С 18 октября он будет ходить до станции Краснозаринск.

ИСТОЧНИК KP.RU