2019-10-03T15:42:32+03:00
Происшествия

«Найден.Погиб»: в Набережных Челнах закончились поиски мужчины, который сел в такси и пропал

По одной из версий, фрагменты именно его тела нашли прохожие в сумке у ручья под Боровецким мостом
Маргарита КРАСНОВА
Поделиться:
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
Изменить размер текста:

Накануне в Набережных Челнах начались активные поиски 53-летнего Рустэма Попова. Мужчина вышел из дома в поселке Сидоровка 27 сентября, сел в такси и пропал.

Поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК ВАСИЛИСА распространяли ориентировки и помогали близким Рустэма в его поисках. Но в четверг, 3 сентября, в их официальной группе сообщили, что мужчина «найден. погиб».

По одной из версий, фрагменты именно его тела нашли прохожие в сумке у ручья под Боровецким мостом. Напомним, полицейским удалось оперативно установить возможного убийцу. Отпираться он не стал и рассказал, что в ночь с 27 на 28 сентября он пьянствовал в квартире погибшего. В какой-то момент старые приятели поссорились. Гость сначала нанес хозяину смертельный удар ножом, а затем расчленил тело..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии семья с семью детьми бесплатно получила благоустроенный дом за 4,2 миллиона рублей
«Клиент настолько щедрый был?»: жители Казани заметили таксиста, который ехал по аллее в парке Горького
Старший независимый директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»
Студенческая секция SPE татарстанского вуза признана лучшей в мире!
Трамвай №6 в Ульяновске временно сократит свой маршрут
4 октября в Казани без осадков и до 20 градусов тепла
В Татарстане микроавтобус столкнулся с грузовиком, который перевозил навоз
"Им нужны корм, крупы и пеленки": Казанцев просят помочь бездомным животным
УНИКС отменил презентацию команды 4 октября
«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности
Первые станции второй ветки казанского метро откроют в 2023 году
Казанский Кремль прокомментировал поведение Владимира Соловьева, который публично назвал татарстанца «мразью»
Отключение света в Казани 4 октября: Полный список адресов
В Марий Эл два пассажира микроавтобуса пострадали в аварии с лосем
В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП
Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»
3 октября в Йошкар-Оле на весь день ограничено движение по улице Чернякова