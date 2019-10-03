«Найден.Погиб»: в Набережных Челнах закончились поиски мужчины, который сел в такси и пропал

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-03T15:42:32+03:00

По одной из версий, фрагменты именно его тела нашли прохожие в сумке у ручья под Боровецким мостом

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Накануне в Набережных Челнах начались активные поиски 53-летнего Рустэма Попова. Мужчина вышел из дома в поселке Сидоровка 27 сентября, сел в такси и пропал.

Поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК ВАСИЛИСА распространяли ориентировки и помогали близким Рустэма в его поисках. Но в четверг, 3 сентября, в их официальной группе сообщили, что мужчина «найден. погиб».

По одной из версий, фрагменты именно его тела нашли прохожие в сумке у ручья под Боровецким мостом. Напомним, полицейским удалось оперативно установить возможного убийцу. Отпираться он не стал и рассказал, что в ночь с 27 на 28 сентября он пьянствовал в квартире погибшего. В какой-то момент старые приятели поссорились. Гость сначала нанес хозяину смертельный удар ножом, а затем расчленил тело..

ИСТОЧНИК KP.RU