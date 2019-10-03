2019-10-03T14:01:14+03:00
Общество

Первые станции второй ветки казанского метро откроют в 2023 году

В эксплуатацию планируется ввести 4 станции
Владимир КРУПСКИЙ
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До 2040 в городе появится 26 новых станций метро.До 2040 в городе появится 26 новых станций метро.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Стала известна дата открытия первых станций второй ветки казанского метро. Их введут в эксплуатацию в 2023 году. Именно эти сроки описаны в новом сборнике документов.

Общая протяженность первого участка - 5,7 километров. Участок будет включать 4 станции - "Улица Юлиуса Фучика", "10 микрорайон", "100-летие ТАССР" и "Улица Академика Сахарова".

Станции будут трехпролетными, монолитными, с двумя подземными вестибюлями, размещенными в торцах платформы. Длина одной платформы примерно 105 метров. Прописаны в документе и расстояния между станциями. Так, расстояние от "Улицы Юлиуса Фучика" до "10 микрорайона" 930 метров, от "10 микрорайона" до "100-летие ТАССР" - 820 метров, от "100-летие ТАССР" до "Улицы Академика Сахарова" - 2130 метров.

Отметим, что сейчас в Казани насчитываются 11 действующих станций метро. Согласно Генплану города, до 2040 года в столице Татарстана появятся 26 новых станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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