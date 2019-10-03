2019-10-03T13:44:00+03:00
Общество

Казанский Кремль прокомментировал поведение Владимира Соловьева, который публично назвал татарстанца «мразью»

Лилия Галимова считает, что тележурналист поступил нечестно и это не красит его, как профессионала
Алина ГАБДУЛИНА
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Тот факт, что известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире федеральной радиостанции назвал жителя Татарстана «мразью» и попросил «не позорить» республику, вызвал волну негодования среди сотен региональных слушателей. Не стал молчать об этом конфликте и Казанский Кремль. Его официальный представитель - Лилия Галимова – считает, что Соловьев поступил нечестно и это не красит его, как тележурналиста.

Галимова заметила, что говорить в прямом эфире резкие фразы в адрес человека, который не может на них ответить - некрасиво и нечестно.

После, правда, она отметила, что не может давать оценку профессиональной деятельности Соловьева, так как не является его непосредственным работодателем. Галимова выразила надежду на то, что тележурналист не проводил никаких аналогий и оскорбил татарстанца случайно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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