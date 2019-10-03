УНИКС отменил презентацию команды 4 октября
УНИКС сообщил об отмене презентации команды, назначенной на пятницу, 4 октября. Как сообщили «КП-Казань» в пресс-службе казанцев, встречу пришлось отменить по независящим от клуба причинам. В соцсетях и на официальном сайте казанской команды болельщикам обещали провести встречу позже.
– Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждём вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной», – говорится в сообщении.
Накануне, 2 октября, УНИКС на выезде проиграл итальянской «Брешии» в матче 1-го тура группового турнира Еврокубка со счётом 84:75.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»