2019-10-03T14:36:16+03:00
Спорт

УНИКС отменил презентацию команды 4 октября

Клуб пообещал болельщикам провести встречу позже
Алина НИЗАМОВА
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2 октября УНИКС на выезде проиграл итальянской «Брешии».2 октября УНИКС на выезде проиграл итальянской «Брешии».Фото: Алина НИЗАМОВА
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УНИКС сообщил об отмене презентации команды, назначенной на пятницу, 4 октября. Как сообщили «КП-Казань» в пресс-службе казанцев, встречу пришлось отменить по независящим от клуба причинам. В соцсетях и на официальном сайте казанской команды болельщикам обещали провести встречу позже.

– Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждём вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной», – говорится в сообщении.

Накануне, 2 октября, УНИКС на выезде проиграл итальянской «Брешии» в матче 1-го тура группового турнира Еврокубка со счётом 84:75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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