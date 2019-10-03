2019-10-03T13:27:48+03:00
Общество

Отключение света в Казани 4 октября: Полный список адресов

Без электричества останутся три района столицы Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с утра и до окончания работ.Света не будет с утра и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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4 октября сразу в трех районах Казани запланировано отключение света.

Так, с 8.00 до 20.00 электричества не будет в Кировском районе по улицам Зилантовская, 22/15, Сажинова, 7/11, Тансык, 13.

С 8.00 до 17.00 без света останутся дома в Ново-Савиновском районе по проспекту Амирхана, 35, 37, 37а, улице Волгоградская, 22, 24, 26, 31а, улице Коллективная, 35, 37, 39, проспекту Ямашева, 58, 58а.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по улицам Камая, 3, 5, 7, Карбышева, 35, 47/1, Модельная, 6, 8, 10, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: 2-я Бригадная, 2-я Заводская, 2-я Рубежная, 3-я Задне-Мостовая, 3-я Рубежная, 4-я Задне-Мостовая, 4-я Рубежная, 4-я Поперечно-Давликеевская, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Авангардная, Белорусская, Благодатная, Борисковская, Бишек, Витебская, Верная, Вишневая, Вознесенская, Горийская, Дегтярева, Доватора, Докучаева, Дуслар, Запорожская, Имянле, Камская, Карлыгач, Кулибина, Можжевеловая, Мостовая, Нардуган, Оренбургский тракт, Ореховая, Охотничья, Парканат, Полонная, Поперечно-Мостовая, Профсоюзная, Радужная, Спартаковская, Тузганак, Тульская, Уракчи, Фучика, Хыял, Якташлар.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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