Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-03T12:10:12+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил пенсионера из Высокогорского района Николая Трофимова за восстановление моста близ санатория «Крутушки». Сооружение через реку Казанка было построено в 20 веке и нуждалось в ремонте.

- Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству, — написал на своей соцстранице глава республики.

После он поручил администрации района

Отметим, что в минувшие выходные неравнодушные казанцы устроили субботник и помогли пенсионеру в его нелегком деле: собрали мусор у моста и сняли с сооружения старую краску.

В своем посте Президент Татарстана также обратился к руководству Высокогорского района, которой поручил «впредь следить за техническим состоянием моста и быть внимательными к обращениям граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU