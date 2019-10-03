Рустам Минниханов: «Выражаю благодарность пенсионеру, который своими силами восстановил мост близ Крутушки»
Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил пенсионера из Высокогорского района Николая Трофимова за восстановление моста близ санатория «Крутушки». Сооружение через реку Казанка было построено в 20 веке и нуждалось в ремонте.
- Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству, — написал на своей соцстранице глава республики.
После он поручил администрации района
Отметим, что в минувшие выходные неравнодушные казанцы устроили субботник и помогли пенсионеру в его нелегком деле: собрали мусор у моста и сняли с сооружения старую краску.
В своем посте Президент Татарстана также обратился к руководству Высокогорского района, которой поручил «впредь следить за техническим состоянием моста и быть внимательными к обращениям граждан».
ИСТОЧНИК KP.RU