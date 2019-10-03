3 октября в Йошкар-Оле на весь день ограничено движение по улице Чернякова

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-03T11:52:08+03:00

Причина этого - работы по строительству тепловой сети

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В четверг, 3 октября, в Йошкар-Оле ограничили движение по улице Чернякова. Причина этого - работы по строительству тепловой сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение будет действовать вплоть до 19.00 3 октября. Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут и пути объезда улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU