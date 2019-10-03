В Марий Эл два пассажира микроавтобуса пострадали в аварии с лосем
Столкновение пассажирского микроавтобуса марки "Форд" произошло 2 октября в 18.50 на 78-километре автодороги "Вятка". По предварительным данным, из леса на дорогу перед проезжающим автомобилем выскочил лось. Несмотря на предпринятые 52-летним водителем микроавтобуса попытки избежать столкновения, это не удалось.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автобуса - мужчины 35-и и 50-и лет, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Марий Эл.
В каком состоянии после аварии находится животное, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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