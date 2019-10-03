6 октября в Казани пройдет всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-03T11:05:54+03:00

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В воскресенье, 6 октября, в Казани состоится всероссийский день бега «Кросс нации -2019». Забеги на различные дистанции пройдет по территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена».

В рамках мероприятия будут организованы массовый забег на 3 километра, забег для лиц с ограниченными физическими возможностями на 1 километр, специальный «цифровой забег» (посвященный масштабному переходу Татарстана на цифровое вещание)

- В соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. Наравне с любителями спорта на старт выходят профессиональные спортсмены, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья, - напоминает пресс-служба Минспорта республики.

Отметим, что регистрация на забеги проходит в спортивном комплексе «Триумф» с 30 сентября по 5 октября с 10.00 до 16.00. Предварительную заявку можно подать по телефону: 223-02-41.

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Кроме того, в связи с забегом будет перекрыто движение в сторону центра на мосте Миллениум [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU