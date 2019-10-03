В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-03T12:43:24+03:00

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Смертельная авария произошла 2 октября в 21.50 на 19 километре автодороги «Козьмодемьянск-Большой Сундырь» в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки Hyundai, пытаясь обогнать впереди идущую легковушку, на большой скорости вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб врезался в отечественную легковушку ВАЗ. ВАЗом управлял 35-летний мужчина.

- В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончалась 43-летняя пассажирка автомашины ВАЗ, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Оба водителя и 15-летняя пассажирка отечественной легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU