2019-10-03T12:43:24+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач на иномарке вылетел на встречку и совершил смертельное ДТП

Погибла пассажирка отечественной легковушки и пострадали три человека
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельная авария произошла 2 октября в 21.50 на 19 километре автодороги «Козьмодемьянск-Большой Сундырь» в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки Hyundai, пытаясь обогнать впереди идущую легковушку, на большой скорости вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб врезался в отечественную легковушку ВАЗ. ВАЗом управлял 35-летний мужчина.

- В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончалась 43-летняя пассажирка автомашины ВАЗ, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Оба водителя и 15-летняя пассажирка отечественной легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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