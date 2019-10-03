В Набережных Челнах после пьянки мужчина зарезал и расчленил знакомого

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-03T11:21:58+03:00

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Страшную находку сделали прохожие днем 2 октября под Боровецким мостом в Набережных Челнах. В сумке, оставленной у ручья, обнаружили фрагменты тела человека с признаками насильственной смерти. По данному в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело статье "Убийство".

Личность погибшего удалось очень быстро установить, и это позволило сразу вычислить подозреваемого, которого задержали. Отпираться 53-летний мужчина не стал и рассказал, что в ночь с 27 на 28 сентября он пьянствовал в квартире погибшего. 53-летний хозяин дома и его гость поссорились. Гость сначала нанес хозяину смертельный удар ножом, затем расчленил тело и сложил в сумку.

- В дальнейшем подозреваемый отвез останки на берег ручья, где выбросил в воду, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следователи-криминалисты проведут исследование дна ручья с привлечением водолазов в целях обнаружения других фрагментов тела. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU