"Молодцы те, кто отстоял": власти Набережных Челнов приняли решение сохранить каток «Медео»
Жители Набережных Челнов, которые были против переноса катка с поля «Медео» на ипподром, могут быть спокойны. Стало известно, что ледяную аренду было решено оставить на полюбившемся горожанам месте. Об этом сообщает администрация города.
- Каток «Медео» будет работать. Мэр города поручил управлению спорта и управлению строительства Исполкома найти техническое решение и обустроить каток на «Медео» для занятий спортсменов школы «Виктория» и массового катания граждан, - написано на соцстранице татарстанского автограда.
Однако и на ипподроме Набережных Челнов каток также появится. От идеи его создания власти не отказались.
- Ура! Молодцы те, кто отстоял каток! – радуются в соцсетях жители города.
ИСТОЧНИК KP.RU