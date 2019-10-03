2019-10-03T10:43:31+03:00
Общество

"Молодцы те, кто отстоял": власти Набережных Челнов приняли решение сохранить каток «Медео»

Правда на ипподроме города ледяная арена также появится
Алина ГАБДУЛИНА
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Мэр города поручил управлению спорта и управлению строительства Исполкома найти техническое решение и обустроить каток на «Медео»Мэр города поручил управлению спорта и управлению строительства Исполкома найти техническое решение и обустроить каток на «Медео»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Набережных Челнов, которые были против переноса катка с поля «Медео» на ипподром, могут быть спокойны. Стало известно, что ледяную аренду было решено оставить на полюбившемся горожанам месте. Об этом сообщает администрация города.

- Каток «Медео» будет работать. Мэр города поручил управлению спорта и управлению строительства Исполкома найти техническое решение и обустроить каток на «Медео» для занятий спортсменов школы «Виктория» и массового катания граждан, - написано на соцстранице татарстанского автограда.

Однако и на ипподроме Набережных Челнов каток также появится. От идеи его создания власти не отказались.

- Ура! Молодцы те, кто отстоял каток! – радуются в соцсетях жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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