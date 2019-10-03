В Казани иномарка на перекрестке сбила женщину, которая переходила дорогу на "зеленый"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приволжском районе столицы Татарстана 2 октября в 17.45 на перекрестке улиц Юлиуса Фучика и Проспект Победы. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля "Шевроле Спарк" грубо нарушил правила дорожного движения - при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и сбил 65-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал светофора.
- В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»