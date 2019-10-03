2019-10-03T10:25:25+03:00
Происшествия

В Казани 15-летний подросток ранил ножом отчима и уехал на машине матери

Сдаться в полицию его уговорила знакомая семьи
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"
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Семейный конфликт между 15-летним подростком из поселка Юдино в Казани и его 36-летним отчимом перерос в уголовное дело. Подросток стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Покушение на убийство".

Все произошло в ночь на 30 сентября, когда после очередной ссоры конфликтовавшие между собой мужчина и школьник снова поругались. Подозреваемый схватился за нож и нанес отчиму три ранения в шею. Затем забрав ключи от автомобиля матери, он уехал в Марий Эл, где попал в аварию. Узнав от молодого человека, что произошло, знакомая семьи убедила его сдаться и сама отвела его в полицию.

- Свою причастность к совершению преступления молодой человек признал, пояснив, что конфликтовал с отчимом и ранее, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд, с ходатайством об избрании в отношении подростка одной из предусмотренных законом мер пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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