В Казани 15-летний подросток ранил ножом отчима и уехал на машине матери

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-03T10:25:25+03:00

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Семейный конфликт между 15-летним подростком из поселка Юдино в Казани и его 36-летним отчимом перерос в уголовное дело. Подросток стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Покушение на убийство".

Все произошло в ночь на 30 сентября, когда после очередной ссоры конфликтовавшие между собой мужчина и школьник снова поругались. Подозреваемый схватился за нож и нанес отчиму три ранения в шею. Затем забрав ключи от автомобиля матери, он уехал в Марий Эл, где попал в аварию. Узнав от молодого человека, что произошло, знакомая семьи убедила его сдаться и сама отвела его в полицию.

- Свою причастность к совершению преступления молодой человек признал, пояснив, что конфликтовал с отчимом и ранее, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд, с ходатайством об избрании в отношении подростка одной из предусмотренных законом мер пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU