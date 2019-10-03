В Казани неуступчивый водитель ВАЗа устроил аварию с байком БМВ

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-03T10:11:26+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября в 14.00 на улице Песочной в поселке Сухая река Авиастроительного района столицы Татарстана. По предварительным данным, 42-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2110 напротив дома № 3б грубо нарушил правила дорожного движения - при развороте не уступил дорогу, и в его легковушку врезался мотоцикл БМВ. 24-летний байкер получил травму головы и доставлен в больницу.

После столкновения с мотоциклом "десятка" врезалась в припаркованный автомобиль ВАЗ-2109, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU