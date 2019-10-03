2019-10-03T08:52:19+03:00
Происшествия

В Казани "пьяный" водитель во дворе дома врезался в припаркованную иномарку и сбил женщину

Злоумышленника задержали
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиков и сотрудников ГосавтоинспекцииНа место аварии вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции
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Авария с участием двух иномарок и женщины-пешехода произошла 2 октября в 8.40 во дворе многоэтажки №27а по улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель "Рено Логан" н выбрал безопасную дистанцию и врезался в припаркованный "Шевроле Авео", затем сбил 30-летнюю женщину-пешехода.

На место ДТП вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции. Стражи порядка заподозрили водителя французского автомобиля в употреблении алкоголя - был характерный запах, но мужчина от прохождения медосвидетельствования категорически отказался. Это не спасет его от лишения водительских прав на срок до двух лет и административного штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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