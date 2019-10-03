В Казани "пьяный" водитель во дворе дома врезался в припаркованную иномарку и сбил женщину
Авария с участием двух иномарок и женщины-пешехода произошла 2 октября в 8.40 во дворе многоэтажки №27а по улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель "Рено Логан" н выбрал безопасную дистанцию и врезался в припаркованный "Шевроле Авео", затем сбил 30-летнюю женщину-пешехода.
На место ДТП вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции. Стражи порядка заподозрили водителя французского автомобиля в употреблении алкоголя - был характерный запах, но мужчина от прохождения медосвидетельствования категорически отказался. Это не спасет его от лишения водительских прав на срок до двух лет и административного штрафа в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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