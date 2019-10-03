В Казани Дина Гарипова провела первый урок в рамках проекта "Культурный марафон"

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-03T08:25:01+03:00

Во время мероприятия певица рассказала о работе над ее новым альбомом "Этно"

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В рамках всероссийского проекта "Культурный марафон" в столице Татарстана прошел первый урок. Его провела заслуженная артистка Татарстана, победительница проекта "Голос" Дина Гарипова.

Ученики 8 классов казанского лицея №83 смогли не только принять участие на уроке музыки на тему "Этно или Национальная музыкальная культура Татарстана", который для них провела Гарипова, но и стать участниками презентации ее нового альбома с одноименным названием "Этно".

- Я впитала эту музыку с колыбели, поэтому у меня всегда было желание привнести в нее что-то свое, - призналась она.

В конце урока Дина Гарипова дала школьникам домашнее задание – найти и выложить в соцсети, со ссылкой на аккаунт певицы, пост о любимой татарской песне, написав, почему именно она должна быть включена в новый альбом "Этно".

ИСТОЧНИК KP.RU