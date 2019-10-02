1 октября вступил в свою должность новый генконсул Турции в Казани
Им стал Исмет Эрикан
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что новым генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан. Во вторник, 1 октября, он вступил в свою должность. Об этом говорится в сообщении на соцстранице дипломатического представительства.
Отметим, что прошлый генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о своем уходе в начале июля. Причиной этого стал истекающий двухлетний срок полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU