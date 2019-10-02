2019-10-02T22:57:07+03:00
Общество

Начался прием заявок на соискание именных стипендий мэра Казани

Принять в участие могут студенты, аспиранты и клинические ординаторы до 30 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Победители конкурса получают три вида стипендийПобедители конкурса получают три вида стипендийФото: Мария ЛЕНЦ
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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий мэрия Казани. Участие в нем могут принять студенты, аспиранты и клинические ординаторы до 30 лет.

Конкурс проходит ежегодно. Его победители получают три вида стипендий.

Заявки в электронном виде принимаются до 28 октября. Подать их можно через aвтоматизированную информационную систему «Мoлодежь России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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