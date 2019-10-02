Начался прием заявок на соискание именных стипендий мэра Казани
Принять в участие могут студенты, аспиранты и клинические ординаторы до 30 лет
Победители конкурса получают три вида стипендийФото: Мария ЛЕНЦ
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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий мэрия Казани. Участие в нем могут принять студенты, аспиранты и клинические ординаторы до 30 лет.
Конкурс проходит ежегодно. Его победители получают три вида стипендий.
Заявки в электронном виде принимаются до 28 октября. Подать их можно через aвтоматизированную информационную систему «Мoлодежь России».
ИСТОЧНИК KP.RU