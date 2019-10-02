В Марий Эл в аварии с КАМАЗом и маршруткой пострадали два человека

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-02T20:12:53+03:00

С места аварии Фото: МВД по Марий Эл

На месте ДТП работают все оперативные службы республики

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября, в среду, в 11.50 в Звенигово Звенигоского района республики. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке объездной автодороги по улице Садовой столкнулись грузовик КАМАЗ, которым управлял 35-летний мужчина, и маршрутный автобус ГАЗ. которым управлял 42-летний водитель. Маршрутка следовала из Волжска в Звенигово.

В результате столкновения в результате аварии к медикам обратились два пассажира маршрутки, они получили травмы различной степени тяжести.

- На месте работают сотрудники ГИБДД и всех спецслужб, обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU