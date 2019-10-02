В Йошкар-Оле на два дня перекроют движение на улице Лобачевского
Ограничение коснутся участка между улицами Зарубина и Суворова
Причина перекрытия – ремонт на тепловой сетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 2 октября, в 17.00 перекуют движение на улице Лобачевского в Йошкар-Оле. Ограничение коснется участка между улицами Зарубина и Суворова. Дорога будет открыта лишь в пятницу, 4 октября, в 18.00.
Причина перекрытия – ремонт на тепловой сети, сообщает администрация города. Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут и пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU