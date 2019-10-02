Йошкаролинца, угрожавшему прохожим ножами, отправили в психбольницу

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-02T17:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в столице Марий Эл днем в среду, 19 июня. 36-летний пассажир маршрутки вдруг стал угрожать пассажирам двумя ножами, вести себя неадекватно. Автомобиль остановился на перекрестке улиц Первомайская и Льва Толстого, и пассажиры вызвали правоохранителей. Увидев приехавших стражей порядка, мужчина, бродивший около маршрутки, бросился в их сторону. Для того, чтобы остановить нападение, сотрудники Росгвардии были вынуждены применить оружие.

После выстрелов в воздух пистолет направили в сторону злоумышленника. По предварительным данным, он был ранен в ногу, но смог убежать.

Догнали мужчину на стройке, после чего отправили в отдел полиции, куда вызывали медиков.

Выяснилось, что злоумышленник страдает психическим заболеванием и нуждается в спецлечении. После расследования этого происшествия нарушителя отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU