СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-02T16:42:12+03:00

Ее, по версии следствия, мужчина нашел на платформе в Москве

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Начальника фирменного поезда «Чувашия» обвиняют в краже денег с чужой банковской карты. По версии следствия, ее он нашел в начале сентября на платформе в Москве. После, находясь на своем рабочем месте, мужчина совершил с помощью карты несколько мелких покупок на сумму более 3,5 тысяч рублей.

Однако полицейским удалось оперативно выяснить личность злоумышленника.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой направлено в Канашский районный суд Чувашии, - сообщает пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU