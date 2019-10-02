2019-10-02T16:06:09+03:00
Происшествия

Во время пожара в одном из домов Звенигово скончался 64-летний мужчина

По предварительной информации, в ее квартире загорелся диван
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина пожара сейчас устанавливаетсяПричина пожара сейчас устанавливается
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Во вторник, 1 октября, в Звенигово загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного дом на улице Ленина. О возгорании в пожарную охрану оперативно сообщили соседи, сообщает МЧС Марий Эл.

Прибывшие пожарные вскрыли дверь в горящую квартиру. В одной из ее комнат они обнаружили тело 64-летнего мужчины. Хозяин жилища был уже мертв.

Огонь повредил лишь одну из комнат квартиры. Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительной информации, возгорание началось в районе дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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