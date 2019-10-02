В Татарстане потеплеет до 20 градусов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-02T14:42:11+03:00

Погода будет комфортной для октября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Правда, без дождя не обойдется

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В Татарстане погода пока радует жителей республики весьма комфортной для октября температурой воздуха. Так, 3 октября в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем заметно потеплеет - до 17-19 градусов тепла.

В других районах республики также местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, днем – от 15 до 20 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU