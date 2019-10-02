СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-02T15:26:33+03:00

Там уложили новое асфальтобетонное полотно и укрепили обочина по метру с каждой стороны

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В Татарстане закончился ремонт автодороги Алексеевское-Высокий Колокол на участке от 68,4 километра до 69,8 километров. Работы потребовали 9,9 миллионов рублей.

На дороге, которая связывает Татарстан и Ульяновскую область, уложили новое асфальтобетонное полотно и укрепили обочина по метру с каждой стороны.

- В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане все 75 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км отремонтированы в полном объеме, - сообщает Минтранс региона.

ИСТОЧНИК KP.RU