Мастер-класс фламенко даст казанцам испанский танцор и педагог
При поддержке Посольства Испании в России с 11 по 13 октября в столице Татарстана пройдут мастер-классы известного испанского танцора и педагога фламенко Андреса Пеньи (Andrés Peña). Организаторами мастер-классов стали сотрудники танцевальной академии "TriAna".
- Мастер-классы, посвящённые трём стилям фламенко, Tangos, Bulerías de Jerez и Soleá, будут интересны как танцовщикам, так и певцам, музыкантам и всем любителям фламенко любого уровня подготовки, - отметили организаторы.
Приглашаются все желающие, возможно участие в качестве "слушателя".
Даты и время проведения:
- 11 октября (пятница), с 18.00 до 22.00
- 12 октября (суббота), с 17.00 до 21.00
- 13 октября (воскресенье), с 10.00 до 14.00
Вихрь фламенко закрутит казанцев в ТЮЗе им. Кариева по адресу улица Петербугская, дом 55б, и в Академии "TriAna", по адресу улица Маяковского, дом 20.
ИСТОЧНИК KP.RU
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