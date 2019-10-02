Мастер-класс фламенко даст казанцам испанский танцор и педагог

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-02T15:49:21+03:00

Фото с официальной группы АКАДЕМИЯ фламенко ТРИАНА в соцсетях

Мероприятие пройдет при поддержке Посольства Испании в России

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При поддержке Посольства Испании в России с 11 по 13 октября в столице Татарстана пройдут мастер-классы известного испанского танцора и педагога фламенко Андреса Пеньи (Andrés Peña). Организаторами мастер-классов стали сотрудники танцевальной академии "TriAna".

- Мастер-классы, посвящённые трём стилям фламенко, Tangos, Bulerías de Jerez и Soleá, будут интересны как танцовщикам, так и певцам, музыкантам и всем любителям фламенко любого уровня подготовки, - отметили организаторы.

Приглашаются все желающие, возможно участие в качестве "слушателя".

Даты и время проведения:

- 11 октября (пятница), с 18.00 до 22.00

- 12 октября (суббота), с 17.00 до 21.00

- 13 октября (воскресенье), с 10.00 до 14.00

Вихрь фламенко закрутит казанцев в ТЮЗе им. Кариева по адресу улица Петербугская, дом 55б, и в Академии "TriAna", по адресу улица Маяковского, дом 20.

ИСТОЧНИК KP.RU