2019-10-02T19:14:07+03:00
Здоровье

В Казани женщины обнажат грудь ради исследований на рак

Мероприятие пройдет 3 октября в ТЦ "Мега"
Лика ИСАЕВА
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Опытные врачи проведут консультации для женщинОпытные врачи проведут консультации для женщин
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Уникальную возможность получат жительницы столицы Татарстана 3 октября. В ТЦ «Мега» на проспекте Победы состоится социальная акция #ЯПРОШЛА. В ее рамках женщины смогут бесплатно пройти осмотр у ведущих онкологов-маммологов республики. При необходимости врачи будут проводить пациенткам ультразвуковые исследования в специально оборудованных кабинках на современном оборудовании Philips.

- Инициатива компании приурочена к Всемирному месяцу борьбы против рака молочной железы, отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин в мире. Своевременный и точный диагноз может стать ключом к выздоровлению – рак груди, диагностированный на I – II стадиях, в 90-95%случаев излечим.

В Татарстане кампания в прежние годы проводилась в таких городах, как Альметьевск, Набережные Челны, Зеленодольск и уже не раз в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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