Оркестр La Primavera примет участие в фестивале «Звучание Казани»
К мероприятию музыкантами была аранжирована «Концертная рапсодия» Николая Капустина
Фото: la-primavera.org
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В субботу, 5 октября, в Казани на сцене Дома культуры имени Ленина состоится фестиваль «Звучание Казани». В нем примет участие и известный оркестр La Primavera. Известно, что к мероприятию музыкантами была аранжирована «Концертная рапсодия» Николая Капустина. Вместе с тем, публика услышит хорошо знакомые сочинения из репертуара оркестра.
Фестиваль начнется в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU