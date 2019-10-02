2019-10-02T14:29:28+03:00
Происшествия

Пытался вытолкнуть из лодки, а после ударил веслом: в Чувашии мужчину подозревают в нападении на инспектора

Инцидент произошел в районе Иваньковского затона на реке Суре 13 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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50-летнего жителя Ядринского района Чувашии подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росрыболовства. Против него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 13 сентября на реке Суре (в районе Иваньковского затона) инспектор выявил факт незаконного использования тремя мужчинами сетей для вылова рыбы. Тогда он подплыл к ним на свое лодке. Однако одному из мужчин не понравилась такая «компания», и он запрыгнул в лодку инспектора, а после и вовсе попытался вытолкнуть последнего в воду. Сделать это у недовольного рыбака не получилось, и он взялся за деревянное весло, которым ударил инспектора по пояснице.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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