В Татарстане реализуют пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-02T13:55:29+03:00

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Накануне в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана обсудили вопрос запуска в республике пилотного проекта по обращению с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности. В ходе совещания была подготовлена «дорожная карта» по реализации проекта.

- Александр Шадриков (глава Минэкологии республики – Ред.) обратил внимание участников совещания на необходимость опережающего формирования инфраструктуры обращения с наиболее опасными отходами и выразил готовность всемерно содействовать решению вопросов, возникающих в ходе создания и развития комплексной системы обращения с такими отходами, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU