«50% его тела покрыто шрамами от ожогов»: в Набережных Челнах мужчина сел в такси и пропал

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-02T12:33:03+03:00

Информации о местонахождении 53-летнего Рустэма Попова нет с 27 сентября

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В Набережных Челнах начался поиск 53-летнего Рустэма Попова, который уехал из дома на такси вечером 27 сентября и пропал. Мужчина проживает в поселке Сидоровка. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

Рустэм ростом 183 сантиметра имеет жилистое суховатое телосложение и темную кожу. Голова мужчины выбрита. Отметим, что у мужчины отсутствует передний правый резец, а 50% его тела покрыто шрамами от ожогов (грудь, спина, левая рука и частично ноги).

На момент пропажи на мужчине были черные кроссовки 45 размера, светлые с зеленоватым оттенком штаны, футболка без ворота в бело-голубую полоску с кармашком, серая трикотажная куртка от спортивного костюма и темно-синюю хлопчатобумажную ветровку. При себе у пропавшего были черная сумка с ремнем и черный телефон.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Рустэма, просьба сообщить об этом по телефону 8 917 915 86 85.

- У Рустэма пожилая больная мама, которая уже выплакала все глаза, его очень ждут дома, - отмечает координатор отряда Екатерина Денисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU