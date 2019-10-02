Памятник Мусе Джалилю около Казанского Кремля вновь окрасят в бронзовый цвет

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-02T12:52:57+03:00

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В настоящее время около Казанского Кремля ведутся работы по ремонту памятника Мусе Джалилю. Планируется, что монумент вернется к своему первоначальному естественному бронзовому цвету, а все реставрационные работы завершатся к концу года.

Бронзовый памятник уже очистили при помощи традиционных в таких случаях и применяемых во всем мире бережных технологий. Так, предварительно памятник обработали специализированным раствором, после чего с помощью сжатого воздуха удалили отслоившуюся грязь. После этого памятник вернется к своему первоначальному естественному бронзовому окрасу.

Также в перечень ремонтных работ на объекте входит переборка гранитных широкоформатных плит и камней постамента для исключения его деформации, усиление основания постамента и замена сломанных плит. Планируется, что все работы будут завершены до 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU