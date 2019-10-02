В Казани лихач на скорости врезался в столб

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-02T18:25:34+03:00

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Страшная авария произошла во вторник, 1 октября, на Проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, возле дома №194 поздно вечером, в 22.05, 33-летний водитель иномарки "Хендэ Матрикс" на большой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего водителя госпитализировали с сочетанной травмой - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 250 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов, столкновение транспортных средств и наезда на препятствие. В результате шесть участников ДТП – четыре пешехода (в том числе ребенок) и два водителя – получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU