В Татарстане мужчина получил ожог рук, пытаясь подогреть еду для скота

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-02T12:54:24+03:00

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ЧП произошло в частном хозяйстве на улице Полевой в селе Салтынганово Камско-Устьинского района республики. По предварительным данным, 1 октября, во вторник, 49-летний хозяин в 21.46 решил разжечь металлическую печь во дворе дома, в которой готовил еду для домашнего скота. Разжигал печь он паяльной лампой, и в результате неосторожного обращения с огнем получил ожоги ладоней кистей обеих рук 1-2 степени (2%).

- Пострадавший госпитализирован в Камско–Устьинскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU