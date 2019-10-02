Ремонт дорог в Чувашии на 2019 год закончен на 68%

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-02T11:31:45+03:00

В республике также выполнен ремонт 71 двора и 10 проездов

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С начала года в Чувашии отремонтировали 126 километров дорог. Эта 68% от плана на 2019 года. Такие цифры назвал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Николаев на еженедельной планерке главы региона Михаила Игнатьева.

Также Николаев добавил, что на данный момент выполнен ремонт 71 двора и 10 проездов. Построено и реконструировано 13 километров дорог местного значения, а также 9 километров линий электроосвещения вдоль автодорог регионального и местного значения.

Отметим, что в 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено более 2, 4 миллиарда рублей. 1,41 миллиард из этой суммы получили Чебоксары.

ИСТОЧНИК KP.RU