Ремонт дорог в Чувашии на 2019 год закончен на 68%
С начала года в Чувашии отремонтировали 126 километров дорог. Эта 68% от плана на 2019 года. Такие цифры назвал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Николаев на еженедельной планерке главы региона Михаила Игнатьева.
Также Николаев добавил, что на данный момент выполнен ремонт 71 двора и 10 проездов. Построено и реконструировано 13 километров дорог местного значения, а также 9 километров линий электроосвещения вдоль автодорог регионального и местного значения.
Отметим, что в 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено более 2, 4 миллиарда рублей. 1,41 миллиард из этой суммы получили Чебоксары.
ИСТОЧНИК KP.RU