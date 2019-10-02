В Казани нарушитель выехал на "красный" и сбил 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-02T15:03:02+03:00

Нарушитель проехал на "красный" и сбил ребенка

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 октября, во вторник, в 16.47 на улице Чапаева в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 51-летний водитель иномарки "Фольксваген Пассат" грубо нарушил правила дорожного движения - выехал на "красный" сигнал светофора и сил 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП девочка получила травмы и доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU