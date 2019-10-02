2019-10-02T10:50:42+03:00
Общество

Стали известны четыре главные проблемы предпринимательства в Татарстане

О них рассказала бизнес-омбудсмен республики Венера Камалова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Выяснилось, что в районах Татарстана есть четыре главные проблемы развития бизнеса. О них на заседании совета по предпринимательству рассказала бизнес-омбудсмен республики Венера Камалова.

Так, первой проблемой стало взаимодействие органов власти и бизнеса в части получения господдержки. В частности, предприниматели признались, что получать господдержку им не всегда удобно.

Второй проблемой стал дефицит кадров, который тормозит развитие новых проектов. Третьей – отсутствие в регионах Татарстана среды, стимулирующей развитие бизнеса.

Последней проблемой стала идентификация района. Так, если про Казань знает весь мир, этого нельзя сказать о Мензелинске или Кукморе.

К такому выводу Камалова пришла после проведенных в 15 районах региона исследований делового климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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