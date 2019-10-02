Стали известны четыре главные проблемы предпринимательства в Татарстане
Выяснилось, что в районах Татарстана есть четыре главные проблемы развития бизнеса. О них на заседании совета по предпринимательству рассказала бизнес-омбудсмен республики Венера Камалова.
Так, первой проблемой стало взаимодействие органов власти и бизнеса в части получения господдержки. В частности, предприниматели признались, что получать господдержку им не всегда удобно.
Второй проблемой стал дефицит кадров, который тормозит развитие новых проектов. Третьей – отсутствие в регионах Татарстана среды, стимулирующей развитие бизнеса.
Последней проблемой стала идентификация района. Так, если про Казань знает весь мир, этого нельзя сказать о Мензелинске или Кукморе.
К такому выводу Камалова пришла после проведенных в 15 районах региона исследований делового климата.
ИСТОЧНИК KP.RU