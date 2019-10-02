3 октября в четырех районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-02T10:41:23+03:00

Света не будет с утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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3 октября в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, без света останутся ряд домов Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов города.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по улицам Айдарова, 7, Симонова, 6.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Кировском районе в доме №18 по улице Зилантовская.

С 8.00 до 17.00 без света останутся дома Ново-Савиновского района, расположенные по проспектам Амирхана, 2, 2а, 6, Ямашева, 74, 76.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по улицам Даурская, 16, 16а, 16б, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора по улицам: 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Азамат, Благодатная, Белорусская, Борисовская, Витебская, Горийская, Дальневосточная, Дегтярева, Днепропетровская, Доватора, Докучаева, Заовражная, Запорожская, Имянле, Канская, Карбышева, Красновидская, Кулибина, Линейная, Можжевеловая, Новосельская, Офицерская, Охотничья, Полонная, Спартаковская, Севастопольская, Тульская, Туринская, Тушинская, Уныш, Героев Хасана, Хыял, Чистая.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU