3 октября в четырех районах Казани отключат свет
3 октября в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, без света останутся ряд домов Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов города.
С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по улицам Айдарова, 7, Симонова, 6.
С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Кировском районе в доме №18 по улице Зилантовская.
С 8.00 до 17.00 без света останутся дома Ново-Савиновского района, расположенные по проспектам Амирхана, 2, 2а, 6, Ямашева, 74, 76.
С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по улицам Даурская, 16, 16а, 16б, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора по улицам: 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Азамат, Благодатная, Белорусская, Борисовская, Витебская, Горийская, Дальневосточная, Дегтярева, Днепропетровская, Доватора, Докучаева, Заовражная, Запорожская, Имянле, Канская, Карбышева, Красновидская, Кулибина, Линейная, Можжевеловая, Новосельская, Офицерская, Охотничья, Полонная, Спартаковская, Севастопольская, Тульская, Туринская, Тушинская, Уныш, Героев Хасана, Хыял, Чистая.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU