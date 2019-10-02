2019-10-02T10:19:01+03:00
Спорт

Студентка из Чувашии завоевала мировой гран-при по кикбоксингу

Состязания проходили в Чехии
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Полина Петухова со своей заслуженной наградой. Фото предоставлено Минспорта ЧувашииПолина Петухова со своей заслуженной наградой. Фото предоставлено Минспорта Чувашии
Изменить размер текста:

Министерство спорта Чувашии поздравило студентку химико-фармацевтического факультета ЧГУ 20-летнюю Полину Петухову, выигравшую мировой гран при по кикбоксингу «World Grand Prix WAKO-2019» в чешской Праге.

Мировый состязания в столице Чехии проводятся с 2011 года. До недавнего времени они имели статус Кубка Европы. Однако нынешние состязания в одном из самых красивых городов Европы впервые был представлены как турнир «гран при» Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

В 2019 году в турнире выступили 220 участников из 17 стран и 100 клубов. Победители состязаний в различных весовых категориях среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин, получали чемпионские пояса.

Полина Петухова, подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Шабердина выступила в весовой категории до 52 кг среди женщин. Свою победу она одержала после успешных боев со спортсменками из Польши, Беларуси, Австрии, Чехии, Венгрии, Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт - Чувашия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани нарушитель выехал на "красный" и сбил 11-летнюю школьницу
В Татарстане потеплеет до 20 градусов
Пытался вытолкнуть из лодки, а после ударил веслом: в Чувашии мужчину подозревают в нападении на инспектора
Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров
В Татарстане реализуют пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами
6 октября в Казани полностью перекроют улицу Сибгата Хакима
В Йошкар-Оле автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»
В Татарстане мужчина получил ожог рук, пытаясь подогреть еду для скота
«50% его тела покрыто шрамами от ожогов»: в Набережных Челнах мужчина сел в такси и пропал
Преподаватель биологии из Казани вошел в пятерку лучших учителей России
Памятник Мусе Джалилю около Казанского Кремля вновь окрасят в бронзовый цвет
Ремонт дорог в Чувашии на 2019 год закончен на 68%
Около 120 тысяч жителей Ульяновска привили от гриппа
Стали известны четыре главные проблемы предпринимательства в Татарстане