Студентка из Чувашии завоевала мировой гран-при по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-02T10:19:01+03:00

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Министерство спорта Чувашии поздравило студентку химико-фармацевтического факультета ЧГУ 20-летнюю Полину Петухову, выигравшую мировой гран при по кикбоксингу «World Grand Prix WAKO-2019» в чешской Праге.

Мировый состязания в столице Чехии проводятся с 2011 года. До недавнего времени они имели статус Кубка Европы. Однако нынешние состязания в одном из самых красивых городов Европы впервые был представлены как турнир «гран при» Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

В 2019 году в турнире выступили 220 участников из 17 стран и 100 клубов. Победители состязаний в различных весовых категориях среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин, получали чемпионские пояса.

Полина Петухова, подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Шабердина выступила в весовой категории до 52 кг среди женщин. Свою победу она одержала после успешных боев со спортсменками из Польши, Беларуси, Австрии, Чехии, Венгрии, Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU