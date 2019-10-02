В Набережных Челнах мужчина завис на стене дома, когда хотел поджечь квартиру

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-02T10:01:50+03:00

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Пострадал по собственной вине 34-летний житель поселка ГЭС в Набережных Челнах в 19.15 во вторник, 19 октября. По предварительным данным, мужчина выпил и в результате воздействия алкоголя решил поджечь собственную квартиру. Родные, узнав о его намерениях, решили не пускать его домой, и тогда "поджигатель" решил залезть в свою комнату по стене дома, воспользовавшись установленными на окнах решетками.

Пролезая через окно к себе, злоумышленник проткнул ногу острой частью решетки. Самостоятельно выбраться из западни не смог и к нему на помощь пришли спасатели ЗПСО №6 МЧС Татарстана. Их приезда он дожидался в подвешенном состоянии, на решетке и держась за кабель.

- Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента срезали решетку и передали пострадавшего сотрудникам "скорой", - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU