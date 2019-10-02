В Казани невнимательный водитель устроил массовую аварию

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-02T09:41:41+03:00

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Аварию с участием шестью иномарками, по предварительным данным, во вторник, 1 октября, в 13.10 устроил 33-летний водитель "Шкоды Октавия" в Вахитовском районе столицы Татарстана напротив дома №83 по улице Достоевского. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции, но на сегодняшний момент известно, что мужчина при перестроении не убедился в безопасности маневра, и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Пассат", которым управлял 35-летний мужчина. В результате удара "Шкоду" отбросило на автомобиль 29-летней женщины "Фольксваген Поло", а "Фольксваген Пассат" в свою очередь вылетел на встречку, где врезался в "Тойоту Камри", которой управлял 50-летний мужчина. Эту иномарку отбросило на автомобиль "Хендэ Акцент" под управлением 41-летней женщины, который, в свою очередь, отбросило на автомобиль "Тойота Королла" под управлением 30-летнего водителя.

- В результате ДТП мужчина за рулем "Тойота Камри" получил травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU