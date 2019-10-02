В Татарстане назвали победителей конкурса водительского мастерства среди пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-02T09:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани 1 октября прошел финал республиканских соревнований для водителей "золотого" возраста - пенсионеров. Они демонстрировали свои практические навыки вождения легковушками при выполнении специальных упражнений на время, и отвечали на вопросы теоретического экзамена на правила дорожного движения.

Участница конкурсаФото: Лика ИСАЕВА

В 2019 году в соревнованиях приняли участие 38 автолюбителей из 38 городов и районов Татарстана. По результатам конкурса первое место в зачете среди мужчин занял казанец Эльфак Мифтахов. Вторым стал житель Набережных Челнов Павел Еремин, "бронзу" завоевал Ханиф Хазиев из Сабинского района.

Победительницей конкурса среди "автоледи" стала Лариса Пашкова из Зеленодольского района. Второе место заняла Таухида Зиганшина из Атнинского района, на третью ступень пьедестала почета взошла жительница Лениногорского района республики Надежда Долматова.

Участники соревнований

Самых почтенных участников конкурса - 77-летнего Эльфака Мифтахова и 68-летнюю Ларису Пашкову, наградили спецпризом.

ИСТОЧНИК KP.RU