2019-10-02T08:39:01+03:00
Общество

В Татарстане открылась выставка "Военный плакат"

Экспозиции поступили из фондов московского Музея Победы
Лика ИСАЕВА
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Выставка открылась 1 октябряВыставка открылась 1 октября
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Во вторник, 1 октября, в Елабуге в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике открылась выставка «Военный плакат». Экспозиция поступила из фондов московского Музея Победы.

Искусство послужило объединением народа во время Великой Отечественной войны в борьбе против врага. Благодаря ему укреплялась вера в Победу, оно внушало надежду и оптимизм.

- Главными чертами всех видов искусства тех лет стали призыв к действию, эмоциональность и доходчивость при внешней суровости и простоте, - рассказали организаторы выставки.

Одну из важнейших ролей в этом сыграла политическая графика: плакат и карикатура стали самыми массовыми видом изобразительного искусства, первыми откликнувшись на ситуацию в стране и мире. Одними из популярнейших в те годы стали плакаты, которые зачастую выполнялись в традициях лубка, народной патриотической картинки и выпускались огромными тиражами.

В экспозиции представлена ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов. Выставка будет работать до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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