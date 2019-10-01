Дождь, сильный ветер и до 15 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 2 октября

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-01T18:48:40+03:00

Температура воздуха остается комфортной для осени, но дождь и ветер портят картину. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Примерно такая же погода прогнозируется и по всей территории Татарстана

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В ближайшие сутки в Татарстане и его столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западный, южный умеренный, местами порывистый сильный до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по Татарстану составит 7-12 градусов выше нуля, в Казани – 10-12 градусов тепла. Днем 2 октября в республике потеплеет до 16 градусов выше нуля, в столице РТ – 13-15 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU